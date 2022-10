Lääneranna toob uue vallajuhi Kihnu saarelt

Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa ütles, et Lääneranna võimukoalitsioon seab Saare kandidatuuri üles neljapäeval toimuval vallavolikogu erakorralisel istungil ja ta on koalitsiooni ainuke kandidaat.

Reinmaa jutu järgi soovib Lääneranna vald Pärnu abilinnapea kohale läinud Ene Tähe asemele võimalikult ruttu uut inimest leida ja Saare on hea valik, sest tal on pikaaegne vallajuhi staaž varrukast võtta.

“Vallajuhil peaks olema kogemust ja see Ingvari kasuks rääkis,” ütles Reinmaa. “Ta on 12 aastat valda juhtinud ja tal on arusaam, kuidas kohalik omavalitsus toimib.”