Rehvide valikul tuleb arvestada senisest kõrgema hinna ja kesisema valikuga

Tirespot OÜ juhatuse liige Tarmo Tammiksaare loetles, et Venemaal tootsid talverehve näiteks Nokian, Pirelli, Yokohama, Bridgestone, Michelin ja Continental.

Kuigi praeguseks on rehvitootjad alustanud naastrehvide valmistamist mujal riikides, näiteks Bridgestone viis tootmise Jaapanisse, on selleks hooajaks Bridgestone’i naastrehvide nõudlus umbes 250 000 rehvi, millest pea midagi pole veel müüki jõudnud. “Baltikumi on aasta lõpuks oodata vaid 30 000 rehvi,” tõi Tammiksaare näite.