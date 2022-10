Lääneranna uue vallavanema poolt hääletas nii võimuliit kui opositsioon

Ainsa kandidaadina üles seatud Saarele andis 21kohalises volikogus oma hääle 18 volinikku, mis tähendab, et 16 koalitsiooniliikme kõrval toetas teda kaks opositsiooni kuulujat.

“18 häält oli rohkem, kui ma enne hääletamist arvasin. Minule oli see positiivne üllatus ja annab jõudu toimetada,” ütles Lääneranna vastne vallavanem.

Vallavolikogu esimehele Armand Reinmaale ei olnud Saare häältesaak väga üllatav. “Meil on konstruktiivne opositsioon, ajame ju ühte asja. Kõik on huvitatud, et vald saaks endale vallavanema, ja toetus oli laiapõhjaline,” kommenteeris ta erakorralisel volikogu istungil toimunud hääletamise tulemusi.