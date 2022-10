Koolidele ja lasteaedadele terendab senisest madalama hinnaga elekter

Pärnumaal leidsid kõik vallad, välja arvatud Kihnu, elektrimüüja ühise hankega. Hinnaks kujunes Nord Pool Spoti Eesti hinnapiirkonna börsihind, millele lisandub teenustasu. Tori vallavanema Lauri Luuri sõnutsi on universaalteenusele üleminekul just hanke tõttu konks. Eesti Energiaga tuleb minna läbi rääkima, sest senine hankeleping kehtib 2023. aasta lõpuni. “Hankelepingu lõpetamine peab olema põhjendatud,” nentis Luur ja lisas, et õnneks teenuse pakkuja ei muutuks, sest universaalteenustki müüb sama ettevõte.