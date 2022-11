Soodsam hind meelitab ostma viimase säilivuskuupäevaga tooteid

Poes sisseoste teinud Jaanika Lend sõnas, et tema suhtub positiivselt võimalusse sama päeva realiseerimiskuupäevaga tooteid soodsamalt osta. “See on väga teretulnud juba seetõttu, et seda toitu ei visata lihtsalt ära,” lausus ta.

Lend märkis, et kui on meelepärane toode, ostab ta tavaliselt just soodushinnaga kaupa. “Sügavkülmik on mul allahinnatud tooteid täis,” ütles ta. Seetõttu on ta mõnel kuul toidu pealt kokku hoidnud isegi üle 120 euro.