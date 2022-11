Pärnakas Kender Sutt ütles, et nägi ürituse reklaami ja otsustas seepeale tulla erialavalikuga tutvuma. Noormehele jäi avatud uste päevast hea mulje. »Juba on selline tunne, et võiks vähemalt sisseastumiskatsetele tulla,» avaldas ta ja lisas, et kõige põnevam tundus talle digiturunduse eriala. Pärnu kolledžisse soovib ta õppima asuda põhjusel, et elukoht ja tuttavadki on siin. »See oleks hea lihtne,» lausus ta.