Pärnu ja Tori tuulepargi eriplaneeringud lähevad väljapanekule

Eriplaneeringute alad on Pärnu linnas Põlendmaa ja Seljametsa küla territooriumil ning Tori vallas Kildemaa, Urumarja, Taali, Randivälja ja Võlli küla territooriumil.

Tuulepargi jaoks vajaliku ala suurus on ligemale 1020 hektarit ja rajatav tuulepark koosneb maksimaalselt 11st kuni 290 meetri kõrgusest tuulegeneraatorist, tuuleparki teenindavatest teedest, pargisisesest elektrivõrgust ja alajaamadest. Tuulepargi liitumine on kavandatud 110kilovatisesse alajaama, tuulepargi ja alajaama vahelise õhuliini pikkus on kuni 15 kilomeetrit.