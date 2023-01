Kanaküla peegelmaja omanik pöördus ringkonnakohtusse

Kanaküla puhkekompleks on seadusega pahuksis, kuna asub osalisele kolimisele vaatamata täies mahus ehituskeeluvööndis.

Kanaküla metsade vahel Halliste jõe kaldal asub puhkekompleks Riverbed Inn on aastaid vedanud vägikaigast keskkonnaametiga küll paiknemise pärast riigimaal, küll ehituskeeluvööndis. Riigiamet on kemplemisest tüdinud ja otsustas peegelemaja teisaldama asuda. Osa varasematest ettekirjutuse täitmata jätmise eest tehtud trahvidest on jõudnud kohtutäituri töölauale.