Kultuuri- ja spordipreemiatele pretendeerib 15 pärnumaalast

Kolmele kultuuripreemiale pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest esitati 41 kandidaati. Nende seas on festivalikorraldaja, muusikatoimetaja ja helilooja Anne Erm; dirigent, interpreet ja muusikapedagoog Ilmar Tõnisson; näitleja Kersti Kreismann, filmilavastaja Mark Soosaar; ning kirjandusteadlane, kriitik ja kirjanik Rein Veidemann.

Kultuuri elutööpreemia antakse kolmele isikule ja selle suurus on 64 000 eurot inimese kohta.

Kultuuri aastapreemia kandidaate on 58, teiste hulgas nii Eestis kui mujal mullu kultuurisündmusi korraldanud Al Paldrok, aktsiooni “Ravikindlustus kõigile!” algataja Elin Kard, väljapaistvate loominguliste saavutuste eest ehtekunstnik Jaan Pärn ja mängufilmi “Kõrb“ autor Kadri Kõusaar.

Elutööpreemiale püüdlejate nimekirjas on kunagine võrkpallur, võrkpallitreener ja ala edendaja Helju Sutt ning sõudetreener Matti Killing.

Spordipreemia elutöö eest määratakse isikutele, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ja kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Mõlema elutööpreemia suurus on 64 000 eurot.