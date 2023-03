Linnuvaatlus ⟩ Ornitoloogiahuvilised, binokkel kaela ja õue!

​Keelatud on kasutada elektroonseid peibutusvahendeid, kuid ise häälitseda, näiteks vilistada, on lubatud.

Linnade linnuvaatluspäeva koordinaatori Tarvo Valkeri sõnutsi on kevadsoe kohale meelitanud juba hulga rändlinde. “Seega on väga suur tõenäosus näha ka linnades äsja saabunud rändlinde. Just rändeperioodil võib linnades kohata rohkelt selliseid linnuliike, kes pole kaugeltki tüüpilised linnalinnud,” innustas Eesti üheks paremaks linnugiidiks peetav Valker.