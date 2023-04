Pea kõigile Pärnu sportlastele on tuttav Priit Neeme nimi, nägu ja tema hõbedane vunts. Ta on üle 55 aasta kohtunikuna kõiksugustel võistlustel tulemusi mõõtnud, parimaid selgitanud. Mõõduvõttude hulk, kus teda on nähtud, küünib üle 2500.