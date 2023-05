Pressifotograaf avab Pärnu muuseumis näituse Ukraina sõjast

Kaadrid on üles võetud Ukraina ligemale 30 paigas ja pildistatud neljal külaskäigul. Kõige uuemad fotod on tänavu märtsist.

Ukrainas pildistamine pole Kotjuhile pelgalt töö. Kõik seal toimuv on tema isiklik tragöödia. “Minu juured on Ukrainas Tšernihivi oblastis. Seal elavad minu sugulased. Kohad, kus ma käisin vaid mõni aasta tagasi, on nüüd purustatud. See näitus on kokkuvõte viimase aasta jooksul enim aega võtnud, samal ajal vaimujõudu ja füüsilist vastupidavust kasvatanud kogemusest,” rääkis fotograaf.