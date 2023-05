Rahvasaadik Penul pole see esimene kord kohtutäituriga asju ajada. Pärnu Postimees kirjutas Penu elatisvõlast 2019. aasta juuni lõpus. Riigi­portaali päring näitas siis võlga 3653 euro ja 71 senti. Sügiseks oli see tasutud. Penu elatisvõla suurus on riigiportaali praegustel andmetel 8028 eurot ja 58 senti.