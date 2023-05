Tuntud kauplusekett avab suvepealinnas peagi uue poe

Rimi formaadijuhi Kaire Tero ütles, et plaani kohaselt soovitakse rendipinnal uus pood avada jaanipäeva paiku.

Kaupluses saab tööd ligikaudu 30 inimest ja värbamine on täies hoos. “Kandidaate on piisavalt ja endiselt on võimalus veel oma sooviavaldus saata,” lausus ta.