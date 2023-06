Kui aastaid Pärnu plaažil võrkpalli mängimas käinud vollefanaatikud avastasid, et Rannahoone “seene” ümbruses enam armastatud alaga tegelda ei saa, tekitas see neis nördimust: käimas on terviseaasta ja Pärnus “tähistatakase” seda spordiväljakute nurga taha kolimisega. Linnavalitsus soovib liivariba tsoonideks jagamisega muuta randa loogilisemaks ja rannalistele mugavamaks.