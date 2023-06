Lääneranna vallavolikogu jäi endale kindlaks: kaks maakooli tuleb sulgeda ja kolme kärpida

Vallavolinik Oberschneider põhjendas esitatud eelnõud sellega, et koolivõrgu reformi tehakse tagajärgi piisavalt analüüsimata. Volikogu märtsikuu otsus riivas inimeste õiglustunnet ja on koolide suhtes ebaõiglane. Praeguseks on suur osa valla elanikkonnast haaratud otsuse kohtus vaidlustamisega, mis kurnab inimesi ja vallavalitsust ning takistab vallavalitsuse tööd. Vallaelanike ja vallavalitsuse vahel mitme kohtuasja pidamine toob kaasa usaldamatuse ja koostöö katkemise ning teeb vallale hindamatut kahju.