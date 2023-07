Noored vabatahtlikud korjasid Pärnu jõest üle poole tonni prahti

Noorte hinnangul oli kolme päeva vältel välja toodud prügi, kokku 600 kilo, aga väike hulk võrreldes vettejäänuga ja kindlasti tuleks taolist jõepõhja koristust korrata. Seda enam, et tõenäoliselt lisavad need, kes keskkonnast ja meie kodulinnast paraku ei hooli, sinna aja jooksul nii mõndagi. Siis on noortel aga kogemus olemas ja nad on valmis koristustalgud veel suuremalt ette võtma.