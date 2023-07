Pärnus tapab õhusaaste aastas enneaegu poolsada inimest

Ahjuga on võimalik tuba soojaks saada nii, et see märksa vähem saastaks õhku, mida sisse hingame. Puit peab olema kuiv ja koldele tagatud õhu juurdevool, et põlemistemperatuur oleks kõrgem. Pakendeid, värvitud ja lakitud puitu, liimitud puitu, lammutusjäätmeid ei tohi ahjus põletada.

Foto: Margus Ansu