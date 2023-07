Loomade raviarved on keskmise eestlase silmis krõbedad. Seletage lahti, miks see nii on?

Inimeste kujutluses on meditsiin odav, sest meil on haigekassa. Keegi ei mõtle, kui palju meie ravimine tegelikult maksab. EMOs ja perearsti juures on kõik praktiliselt tasuta. Aga tegelikud summad ... minge vaadake digiloost, kui palju teie ravi tegelikult maksis.