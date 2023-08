Naiskodukaitse välivormis neljaliikmelised võistkonnad liiguvad laupäeva lõunani mööda Pärnut, neil on vaja läbida 14 kontrollpunkti kesklinna sillast Raekülani, marsruudi pikkus on 20 kilomeetrit. Nii et linlastel ja külalistel pole põhjust rahvakeeles lapilisi nähes närvi minna, pigem on närv sees võistlejatel, sest iga kontrollpunkti hilinetud minut toob miinuse kirja.