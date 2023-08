Aastaid tagasi tegid kurjategijad Raeküla aedades laastamistööd, naabrusest võeti kaasa isegi üles pandud telk. 500eurone jalgratas Sisaski õuel jäi aga puutumata. Naise hinnangul on bullterjer maailma parim toakoer, kes majavalvuriks üldse ei sobi. “Õuekoeral on teised funktsioonid. Ükskord olid rannaveised lahti saanud ja meie aia taga. Jakuts Vanilla tegi ebamaist häält, aga bullikad vaatasid, et “oo kui äge, seltskond tuleb!” ja liputasid saba,” rääkis 30 aastat eri tõugu koeri kasvatanud naine. Ta on niisiis kindel, et röövretkest päästis silt ja müüt, et bullterjerid söövad inimesi.