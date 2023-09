Kablis avatakse seenenäitus

“Eesti inimene armastab metsas seenel käia ja tänavust head seeneaastat kinnitab üha kasvav postituste hulk sotsiaalmeedias, kus jagatakse fotosid oma rikkalikust seenesaagist,” tõdes RMK külastuskorralduse osakonna loodusteadlikkuse spetsialist Liina Karrofeldt. “Sealjuures on päris palju küsimusi, mis seentega on tegu ja kas need kõlbavad süüa. Nii et seente korjamishuvilisi on kindlasti rohkem kui neid, kes seeni ka tunnevad.”