Kaupleja rääkis, et kunagi kõlbasid süüa ainult kollased ploomid, sinised ei maitsenud kuigi hästi. “See, et ploom peab kollane olema, on inimestel ikka meeles,” nentis Elmar. “Arvatakse, et sinine ei ole hea, aga nii see ei ole. Aeg on edasi läinud ja sortiment muutunud.”