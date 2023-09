Pärnu linnavalitsus palus septembri alguses valitsusel tuua kehtivas riigi eelarvestrateegias 2025. aastal Pärnu linnale Raba–Laia tänava silla ehitamiseks ettenähtud 15 miljonist eurost pool ehk 7,5 miljonit eurot aastasse 2024. Nüüd on kindel, et see raha on tuleva aasta riiigieelarves olemas.