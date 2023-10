Põhja-Pärnumaa hooldekodud jäävad vallale

Põhja-Pärnumaa vallale kuulub praegu kaks hoolekandeasutust: Tootsi hooldekodu ja Vändra alevi hoolekandekeskus. Ülejäänud on eraettevõtted. Valla arengukava strateegia elluviimisel tehti põhjalik analüüs, et selgitada välja hooldekodude perspektiiv ja nende müügist tulenevad võimalikud tulud vallaeelarves.

Põhja-Pärnumaa hooldekodud Põhja-Pärnumaa vallas on kokku üle 300 üldhooldusteenuse koha. Tootsi hooldekodus ja Vändra alevi hoolekandekeskuses on kokku 84 kohta. Ülejäänut pakuvad eraettevõtted. Vallale kuuluvates hooldekodudes on kohalikke elanikke 45, ülejäänud on pärit teistest omavalitsustest. Septembri lõpu seisuga kasutab üldhooldusteenust 112 vallaelanikku ehk enamik on erahooldekodus. Andmed: Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse sotsiaalosakond

Septembri algul moodustas vallavalitsus eraldi töögrupi, mille ülesanne oli selgitada välja riskid, mis kaasnevad hooldekodude võõrandamisel. Selleks tehti SWOT-analüüs, mille tulemusi läinud nädalal kogukonnale tutvustati. Kohalikud elanikud tegid vallale selgeks, et nemad ei toeta valla hoolekandeasutuste müüki.

"Mul on väga hea meel, et Põhja-Pärnumaa kogukond kaasa mõtles ja nii paljud inimesed arutelust osa võtsid. See on väga oluline sisend meile, vallavalitsusele, mille tulemusena saame edasi liikuda," rääkis sotsiaalosakonna juhataja Anneli Kaljur.

Möödunud nädalal toimunud avalikul arutelul ütlesid kohalikud, et nemad ei toeta valla hooldekodude müüki. Foto: Urmas Luik

Töögrupi analüüsi tulemustest selgus, et hooldekodude võõrandamisel kaasnevad teenuse osutamisel riskid, mida on vallavalitsusel keeruline maandada. Sellest tulenevalt võeti täna Põhja-Pärnumaa vallavalitsuse istungil vastu otsus, et hooldekodude võõrandamisega edasi ei minda.

"Tähtis on oma inimesi hoida ja hooldekodude müük ei ole praegu viis, kuidas tulusid vallaeelarves tõsta," lausus Põhja-Pärnumaa vallavanem Madis Koit. Järgmise aasta arengukava ülevaatamisel tehakse volikogule ettepanek eelarvestrateegiat muuta.