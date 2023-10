Pärnu Postimehe lugejad küsivad somes, miks mõrvas ja laibarüvetamises pikkadeks aastateks trellide taha mõistetud Põhja-Pärnumaa Viluvere küla elanik Inge Pullat veel karistust ei kanna. “Kuidas see võimalik on, et süüdi mõistetud inimene lastakse vabadusse? Kas keegi oskab selgitada, mis seaduseauk see selline on, mis seda lubab?” on üks mitmest küsijast hämmingus.