Uuringu järgi on meretuuleparkide rajamise toetus Eesti elanike seas suur

Uuring näitab, et 73 protsenti Eesti inimesi pooldab tuuleparkide laiendamist merel ja 65 protsenti maismaal. Suur toetus on ka puiduhakke ja -jääkide ning säästlikult majandatud biomassi suuremal kasutuselevõtul (81 protsenti) ning päikesepaneelide rajamisel elamute katustele (88 protsenti). Ent põldudele rajatavate päikeseparkide laiendamise poolt on vähem inimesi: 61 protsenti vastanutest.

Küsitluses ilmnes veel, et pea kaks kolmandikku Eesti elanikest ei usu, et meretuulepark vähendaks piirkonna köitvust turismisihtkohana. 15 protsenti hindab mõju isegi positiivseks.

«Väikesaarte elanikud loodavad, et meretuulepargid toovad kaasa soodsa hinnaga energia ning loovad uusi töökohti. Need mõjud on eriti olulised just noorematele elanikele,» rääkis Emori uuringuekspert Anu Varblane.