Pärnu saab peagi veel ühe silla

Üle Reiu jõe kulgev sild valmis 1933. aastal, kuid see hävis teises maailmasõjas.1955. aastal ehitati tänini kasutusel sild vana rajatise betoonkaartele, selle pikkus on 70 meetrit ja laius seitse meetrit. Silla betoonkaared on tehniliselt kehvas seisus, amortiseerunud ega vasta tänapäeva nõuetele. Samuti on lahendamata ja välja ehitamata silla juurdepääsuteed.