Oidrema rahvas sai kristall-lühtriga bussiootekoja

Ootekoja ühel poolel on katusealune, kus neljarattalist oodates tuule ja vihma eest varjul olla, teisel pool asub jalgarattahoidja. Peale selle siseruum, kus on puidust pingid ja laud. Kogu kupatuse kroonijuveeliks kristall-lühter, mis bussiootekoja valgustina on kahtlemata erandlik nähtus.