Kanpoli õlleriiul möödunud kolmapäeval. Praeguseks on Venemaa õlu lettidelt eemaldatud.

Belõi Medved, Žiguli, Mjahki Solod, Baltika – niisugune kirju Venemaa päritolu odramärjukese lett on meie jaekauplustes praegu pigem haruldane nähtus. Tuvastasime säärase haruldase väljapaneku kahes Pärnu linna kaupluses. Ühes on tegu väidetavalt apsakaga, teise juht ei näe, et peaks Vene toodete müümisest loobuma.