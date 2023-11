Kalamehed tikkusid õhukesele jääle

Kell 14.06 teavitati häirekeskust, et Reiu jõe silla all istuvad jääl kaks kalameest.

Päästjad palusid neil jäält jalamaid lahkuda, kuna esimene jää ei kanna veel inimest ja on seega meestele eluohtlik.

Alates 23. novembrist kehtib kogu Eestis siseveekogudele mineku keeld. Jääaluse vee temperatuur on mõni kraadi üle nulli. Sellises vees peab täiskasvanud inimesed vastu kümmekond minutit, lapsed veelgi lühemat aega.

«Jääle on ohutum minna siis, kui selle paksus on kümmekond sentimeetrit. Selleks aga on vaja paar nädalat järjestikku tugevamaid miinuskraade,» selgitas päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.