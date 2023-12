Terviseportaal vahetas välja senise Digiloo

Esimeses etapis pakutakse Terviseportaali kaudu inimestele tervishoiuga seotud teenuseid, mis olid saadaval ka vanas patsiendiportaalis. Uues portaalis on teemad loogilisemalt kategooriatesse jaotatud.

Enne Terviseportaali sisselogimist kuvatakse inimesele tervist edendava sisuga esileht, mis hakkab sisaldama tõenduspõhist terviseteavet. Terviseportaali sisenedes avaneb esmalt vaade "Minu töölaud", millel kuvatakse järgmised vastuvõtud, väljaostmata retseptid, viimase poole aasta uuringud, analüüsid ja vastuvõtud ning vaktsineerimise soovitused. Uue funktsioonina on inimestele kättesaadavaks tehtud "Minu tervise ajalugu", mille abil on võimalik detailselt filtreerida vastuvõtte, analüüse, uuringuid, vaktsineerimisi ning kiirabi, haiglaravi või operatsioonidega seotud infot. Tehtud on väiksemaidki täiendusi.