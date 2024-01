16 000eurone küsitlus näitas, et paljudel pärnakatel pole öisest piirangust sooja ega külma

Sellega, et omavalitsus peaks alkoholi müüki mingil viisil piirama või reguleerima, oli rohkem või vähem nõus veidi alla poole küsitletud elanikest (46 protsenti) ja natuke üle poole ettevõtjatest (53 protsenti).

Küsitlusest selgus, et Pärnu meelelahutusasutusi on öise alkoholimüügi keelu ajal külastanud iga kümnes vastanu ja viimase aasta jooksul on avalikus kohas tarbinud alkoholi vähemalt korra kuus iga neljas.