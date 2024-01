PILDID ⟩ Pärnu Postimehe pere jagas kolleegipreemiaid

Kontorisisese ankeetküsitluse tulemusena valiti aasta töötajaks Postimees Grupi maakonnalehtede printreklaami reklaamimüügi projektijuht Liis Vilde. Kolleegid iseloomustavad teda kui positiivset ja energilist inimest, kes ühtlasi on empaatiline ja aus. Liisil jagub sageli kaastöötajatele häid sõnu ja vahel poetab ta justkui päkapikk teiste töölaudadele minikingitusi.

Pärnu Postimehe aasta ajakirjanikuks valisid toimetuse juhid Kristo Niglase. Niglas on rõõmsameelne ning läbi ja lõhki meeskonnamängija. Ajakirjanikuna on ta ambitsioonikas ja kartmatu. Niglase läinud aasta töödest on toimetusest väljaspoolgi kiidusõnu pälvinud reportaaž “Kuidas maitseb kormonaut?” ja arvamuslugu “Kas linnavolinik ei peaks mõtlema ametivahetusele?”.