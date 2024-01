Via Baltical juhtus lühikese ajaga mitu liiklusõnnetust

Pärastlõunal on sõiduolud halvad kõikjal Eestis. Ka suuremad riigiteed on lumised ning kohati jäised. Mitmel pool kõrvalteedel on tuisuvaalud ja teed on raskesti läbitavad. Tuisu ja saju tõttu võib teedel nähtavus olla kohati piiratud. Pärnu- ja Viljandimaal lumesaju ja tuisu tõttu on homme kella 9ni kehtestatud eriline hoolderežiim.