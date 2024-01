Eilne päev möödus liikluses õnnetusterohkelt

Kell 16.06 teavitati häirekeskust, et Lääneranna vallas Nedrema külas on lumetuisus teele kinni jäänud liinibuss ja neli sõiduautot. Koonga vabatahtlikud päästjad asusid olukorda lahendama ning autosid välja vintsides pääsesid kõik teel olnud taas liikuma.

Kell 16.51 said Koonga vabatahtlikud teate, et Kalli külas on sõiduk poolenisti kraavi sõitnud. Inimesed ei saanud vigastada ja päästjad turvasid sündmuskohta, kuni puksiir oli auto teele tagasi tõmmanud.