Haigla lasteosakond sai poeketilt 4000 eurot

"Soojalambi eesmärk on säilitada vastsündinu normaalne kehatemperatuur, eriti, kui laps on enneaegne või vajab täiendavat hoolitsust," selgitas Pärnu haigla ülemämmaemand Merilin Tilk.

Selveri juht Kristi Lomp ütles, et on au olla Eesti ühe pikema traditsiooniga heategevuskampaania eestvedaja. "Kampaania eesmärk on aidata kaasa laste tervishoiu parandamisele ning kutsuda ühiskonda kaasa aitama ja märkama. Heade klientide, Selveri töötajate ja koostööpartnerite abiga täidame seda missiooni juba 21. korda," ütles Lomp.