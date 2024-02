Saarmas on väike, aga ütlemata ablas kiskja, kelle lemmikninaesine on kala. Taimset toitu ta ei söö. Kui kala napib, toitub ta peamiselt konnadest. Soojemal ajal lähevad loosi putukad, linnupojad ja mügridki. Vaid kärnkonnad ei kuulu mürginäärmete tõttu tema toidulauale, sest erinevalt tuhkrust ei oska saarmas konna nülgida. Looduseretkejuht, jahi- ja kalamees Vahur Sepp rääkis, et kui jões kala võtab, küllap elutsevad seal saarmadki. Ja vastupidi.