Pildid ⟩ Kunagise masinatehase alal algas elurajooni ehitus

Pärnu südamesse, vahetult jõe kaldale kerkib kõigepealt kvartali esimesed kaks hoonet. Need moodustavad osa kümne moodsa korterelamuga tervikust. Esimese etapi korterid valmivad järgmise aasta kevadeks.

LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing märkis, et Seileri on Pärnu linna siluetti muutev kvartal, mis valmib koos uue sillaga. Ta mainis sedagi, et kliendid on arenduse väga soojalt vastu võtnud. See teda ei üllata.