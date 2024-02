Pärnus algas iseseisvuspäeva tähistamine vabaduse eest hukkunute ja Konstantin Pätsi mälestamisega

Kell 9 Alevi kalmistul vabadussõja mälestussamba juures alanud tseremoonial märkis Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, et mälestame neid kodanikke, kes on andnud elu vaba ja iseseisva Eesti eest. Mälestuspalve luges Eesti evangeelse luterliku kiriku Pärnu praost Tõnu Taremaa, kes lausus, et meile on Eesti Vabariigi aastapäev juba kätte jõudnud.