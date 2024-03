Kontserdiga kogutud summa abil veab Metsküla algkool suveni välja ja jääb erakooli stardikapitalikski

“Septembri jooksul oli näha, et saame jätkata, hakkas annetusi tulema. Oktoober-november tegime õpetajatega kahekuuse lepingu, siis pikendasime jälle kahe kuu kaupa,” kirjeldas Kaisel oma tänavust koolpidamise mudelit, mis on lubanud elada päev korraga. “Nüüd on kindel, et veame lõpuni välja.”