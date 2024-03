Võta osa! ⟩ Avatud seminaril tuleb juttu vandenõuteooriatest

Naiskodukaitse virtuaalsete seminaride sarjas kohtutakse iga kuu ühe infovastupidavuse valdkonna eksperdiga, kes tutvustab põnevat ja päevakajalist teemat. Sel korral räägitakse seminaril sellestki, miks kipuvad vandenõuteooriad eriti vilkalt levima suurte kriiside ajal ja kuidas on muutnud internet vandenõuteooriate levikut ja auditooriumi. Ventsel ja Madisson on andnud koos Mihhail Lotmaniga välja raamatu "Varjatud märgid ja salaühingud", mis on esimene eestikeelne vandenõuteooriatele keskenduv monograafia, mille eesmärk on avada konspiratsiooniteooriate kirjut tähendusmaailma ja toimimismehhanisme.