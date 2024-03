Spetsialistid selgitavad, millega tuleks arvestada rehvivahetust planeerides

Rehvid Pluss OÜ tegevjuht Kristjan Suurekivi ütles, et rehvivahetus sai tänavu alguse tavapärasest varem – märtsi algul –, sest vahepeal olid ilmad soojemad ja lumi sulas ära juba veebruaris. «Nii vara pole tavaliselt rehve vahetama hakatud. Kui lumi ära sulas, siis inimesed mõtlesid, et nüüd on kevad käes,» märkis ta.