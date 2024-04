Linnusõbrad tõid suvepealinna uhke tiitli

Pärnus kohatud lääne-pöialpoiss on Eestis juhukülaline, keda kõige enam on nähtud aprillis-mais.

Märtsi viimasel pühapäeval toimunud linnade linnuvaatluspäeval selgus, et selle kevade linnurikkaim linn on Pärnu. Vaatlejad märkasid suvepealinnas üle 100 liigi linde – see on kõigi aegade rekord.