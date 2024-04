Galerii ⟩ Liiklustalguliste radarile kimas linnas 101kilomeetrise tunnikiirusega sportauto

Pärastlõunal Lennujaama teel liiklustalgutel tööd teinud Pärnu politseijaoskonna grupijuht Eivo Evertsoo oli Pärnu Postimehe reporterile just mainida jõudnud, et sel teelõigul on politseipatrulli saabumise järel vaikne olnud ja keegi lubatud piirkiirust seadusesilma pilgu all ületama ei kipu, kui kolleeg Romek Oksa üllatunult ekraanile ilmunud numbreid vaadates imestas: “Sel hallil autol oli vist üle 100”, viidates paarisaja meetri kauguselt lähenenud sportautole.