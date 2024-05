Abipalve Kas teate käosulase pesa, kus sirgub kukulinnutibu?

Selle aasta lind kägu on üks tuntumaid pesaparasiite, kes muneb teiste lindude, sulasliikide pesadesse. Neid pesi, kuhu kägu on oma munad jätnud, leiab väga harva ja juhuslikult, mistõttu linnueksperdid paluvad käo pesitsusjuhtudest ülevaate saamiseks tähelepanelike inimeste abi.

Ornitoloog Jaanus Elts rääkis aasta alguses Pärnu Postimehele, et kägu muneb tihti avapesadesse. "Tüüpilised on roolindude pesad, kuid käomune leidub ka näiteks võsaraadi ja linavästriku pesades. Kägu muneb suluspesitsejate pessagi: siis on tavalisem sulane lepalind, aga ka kuldnokapesast on käomune leitud," selgitas Elts.