Pärnus eelmisel kuul kehtestatud parkimiskorraldus ja parkimistasude tõus on kaasa toonud eraparklate arvu märkimisväärse kasvu. Seda on tagant tõuganud EuroPark ja Snabb, mis üleskutsetega on otsinud maaomanikke, kes oleksid nõus oma maa kasutada andma.