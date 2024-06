Opositsioon jääb ilma volikogu aseesimehe kohast

Pärnu linnavolikogu esimees Siim Suursild ütles, et Kullerkupp on oma tööga aseesimehena hästi hakkama saanud ja koalitsioonil (valimisliit Pärnu Ühendab, Reformierakond, Isamaa) talle midagi ette heita pole. “See pole jutuks olnud ja ma ei usu, et see päevakorda tõuseb,” lausus Suursild.