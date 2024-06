Häädemeeste vallas Vahtra talus valminud “Sonata” maasikaid müünud Tiia sõnutsi on tänavune saak tavapärasest varasem, sest mailõpu päikesesoojaga küpsesid marjad kiiresti. “Ilmselt on jaanipäevaks meil hooaeg läbi,” prognoosis ta ja lisas, et neil, kes kasvatavad hilisemaid sorte, jagub maasikaid kauemaks.