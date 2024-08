Galerii 18aastane koolitüdruk pani kohaliku keele aabitsasse

Neljapäeva pärastlõunal kogunes Häädemeeste muuseumisse "Äädemeeste aabitsa" esitlusele toatäis keelehuvilisi. Õpik on Häädemeeste keskkooli õpilase, 18aastase Rute Marie Maddisoni viis plussi vääriline koolitöö. Autori noore ea kõrval teevad sündmuse eriliseks asjaoludki, et teos on kohalikus murrakus ja esimene kodukandi aabits üldse.